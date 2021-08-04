Aşı yaptırmayanlar için teşvik hamleleri başladı!
Kimi iğneden korkuyor kimi bana bir şey olmaz diyor. Kısır yapıyor iddiasını ortaya atanda var çip takıyorlar diyende aşı karşıtlarının öne sürdüğü 10’dan fazla temelsiz iddia var.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2021, 16:53
18 yaş üzerindeki herkesin sırası geldi ama çoğu kişi aşı olmaya hala gitmedi. Aşı olmayanlar için ise özellikle gençlere teşvik hamleleri geldi.
Trabzon’da iki dozu tamamlayanlara lokantalarda indirim sağlanacak, Şanlıurfa’da kura ile bisiklet dağıtılacak. Başta fransa olmak üzere avrupa ülkeleri ise aşı olmayanların sosyal alanlara girmesini yasaklayan düzenlemelere imza atıyor.
Gelen teşvik hamlelerine rağmen hala aşı yaptırmayanlar aşı yaptırmayanların bahanesi ise pes dedirtti.
Haber – Emre Ataç
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