Aşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nda final gecesi! Ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması finali gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 17:02 19.11.2020, 20:26

Birincilik ödülü Kevser Özdemir’in olurken, etkinlik kapsamında sahne alan sanatçı Sevcan Orhan türküleriyle geceye renk kattı.

Mehmet Akif Kültür Merkezi’ndeki programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Genel Sekreter Rüstem Keleş, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ile vatandaşlar katıldı.



Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak daha önceki elemelerde belirlenen 10 finalist Aşık Mahzuni Şerif’in eserlerini seslendirdi.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, yarışmacıları tek tek tebrik ederek ödüllerini takdim etti.




 

#Aşık Mahzuni Ses Yarışması #Kahramanmaraş
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