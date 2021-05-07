Aşılama tüm hızıyla devam ediyor!
Ülke genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 15:54
Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.
Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89'la Balıkesir, yüzde 27,63'le Sinop ve yüzde 26,97'yle Muğla izledi.
Kahramanmaraş ise yüzde 12,36’lık aşılamayla Ülke genelinde 33 ildeki yüzde 10-20 aralığında olan iller arasında yer aldı
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