Aşılamalar hız kesmeden devam ediyor!

Sağlık çalışanları ise mücadelede en ön saflarda yer aldı. Şimdide aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen aşımalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının devamında nazik, aşılamayla birlikte Kahramanmaraş’taki vaka sayıları azalarak sabitlendiğini görüyoruz, hastanelerdeki doluluk oranları da daha iyi bir pozisyona geliyor. dedi.