Asilhan ve Ulviye görkemli bir düğünle dünya evine girdi!

Saltanat sarayı düğün salonunda gerçekleşen düğün töreninde genç çiftleri; aileleri, sevenlerinin yanı sıra Aksu TV ailesi ve kent protokolü yalnız bırakmadı.

Genç çiftlerin nikâhını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıyarken nikah şahitliğini ise TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Ayçan, 24.Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Karayolları 58. Şube Şefi olarak görev yapan Hüseyin Özdemir, Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Aksu TV Genel Müdürü Yardımcısı Erol Öner yaptı.

Damat Asilhan Yılmaz ve gelin Ulviye Kul mutluluklarını Aksu Haber ile paylaştı.

Gecenin en güzel dilekleri ise Aksu TV aracılığı ile iletildi.

Genç çiftlere Aksu TV ailesi adına bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyoruz.



