Aşırı yağış Söğütlü Çayına hayat verdi!

Elbistan’da kurumak üzere olan Söğütlü Çayı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karın hızlı bir şekilde eriyip karışması sonucu Söğütlü Çayı’nın debisi arttı.

Su seviyesinin yükselmesi üzerine çayın kenarındaki evlerde oturan vatandaşlara dere kenarına yaklaşmamaları ve çocuklarını Söğütlü Çayı’ndan uzak tutmaları konusunda uyarı yapıldı.