Asker arkadaşları 43 yıl sonra Kahramanmaraş’ta buluştu

Çorum’da 1978-1980 yıllarında vatani görevini yerine getiren asker arkadaşları, sosyal medya aracılığıyla kurdukları bağlantı sonrası bir araya gelme kararı aldı.

Yurdun değişik köşesinden yola çıkan arkadaşlar, Kahramanmaraş Elbistanlı tertipleri Aziz Yalçın’ın ev sahipliğinde buluşmak için kente geldi.



Buluşma gününü iple çeken tertiplerden Hataylı Hikmet Bezgin yola çıktığı otomobilinin arıza yapması üzerine yolda otomobil değiştirdi, o otomobil de bozulan gezgin, üçüncü otomobil olarak yeğeninden yardım alıp böylelikle üçüncü otomobil ile kente ulaşmayı başardı.



Günü birlikte geçiren silah arkadaşları, askerlik günlerini yad edip, duygu yüklü anlar yaşadı.

Silah arkadaşlarına ev sahipliği yapan aziz yalçın, 43 yıl evvel aynı karavanaya kaşık sallayan asker arkadaşların 43 yıl sonra Kahramanmaraş’ta bir araya gelerek hasret giderdiğini söyledi.

Birçok ilden asker arkadaşını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten yalçın, “Bugün 30 vilayetten asker arkadaşlarımı ağırlıyorum. Gelenlere de gelemeyenlere de teşekkür ediyorum. Bizi onura ettiler. Kısmet nasip bugüneymiş, 1958/1 den 1959’a1 tertibe kadar aynı yerde askerlik yaptığımız arkadaşlarımızla bugüne kadar bir aile gibi 40 yıldır samimiyetimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Kırk yıl önce aynı karavanaya kaşık sallayan arkadaşlarla bir araya geldik. Bu durum u anlatacak söz bulamıyorum, anı yaşıyoruz” diye konuştu.

Sosyal medya imkânlarıyla yeniden iletim kurdukları asker arkadaşlar olarak 43 yıl önceki heyecanı yaşadıklarını belirten Adanalı Raif Gezerli de, “Bizler 1978 yılından 1980 yılına kadar olan çorumda askerliğini yapmış asker arkadaşlarıyız. Sosyal medyanın bize tanıdığı güzelliklerden birbirimizi bulduk. 45 yıl evvel bir araya geldik, askerliği bitireli 43 yıl olmuş ama o günün heyecanıyla belki de o jenerasyonun 60-70 jenerasyonunun özelliğidir. O günkü bağlılıkla, o günkü saygıyla, o günkü sevgiyle aynı şekilde halen bugüne kadar bunu diri tutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hataylı Hikmet Bezgin de: “Arkadaşlarımızı görmek için can atıyoruz hepimiz. Yalnız şimdiki askerlere benzetmeyin bizi. Biz eski toprağız, 1957’ye 3’ten 1959’a 3 tertibe kadar bu tertipler kardeş gibidir. Bakın aradan 43 sene geçmiş olmasına rağmen halen birbirimizi seviyoruz, hepimizin birbirine saygısı var. Yani bu parayla alınacak şeyler değil. Birbirimize bağlılığımız, birbirimize olan sevgimiz bugüne kadar bunu yaşattık, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu sene Allah nasip etti Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde burada Aziz Yalçın’ın misafiriyiz diye” konuştu.

Gün boyu bazen eğlenceli, bazen duygusal anlar yaşayan silah arkadaşları, ayrılık vakti geldiğinde ise birbirleriyle kucaklaşıp yeniden buluşabilme dileğiyle memleketlerinin yolunu tuttu.