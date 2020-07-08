Asker uğurlama törenlerine kısıtlama
Asker uğurlama törenlerinde yaşanan manzaralar, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisleri'ni harekete geçirdi. Alınan karar gereği, askere gidecek kişiler belirlenen yasaklara uyacaklarına dair taahhütname imzalayacaklar.
Asker uğurlama törenlerinde sosyal mesafe unutuldu, uyulması gereken kurallar hiçe sayıldı.
Ortaya çıkan manzaralar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nı harekete geçirdi. İstanbul ve Ankara dahil 9 ilde asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.
Hıfzıssıhha Meclislerinin aldığı kararlara göre, uğurlamalarda eğlence düzenlenmeyecek, araç konvoyu ve toplu uğurlamalara izin verilmeyecek.
Otogar, gar ve havaalanlarındaki uğurlamalara, sadece asker adaylarının birinci derece yakınları katılabilecek.
Kısıtlama kararları ile birlikte asker adaylarının bazı yükümlülükleri de olacak.
Adaylar, meclislerin aldığı tedbir kararlarına harfi harfiyen uyacaklarına, uğurlama töreni, eğlence ve araç konvoyu gibi toplu faaliyetler yapmayacaklarına dair bir taahhütname de imzalayacaklar.
Kısıtlamalar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Kocaeli, Mersin, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Bursa'da uygulanacak.
Kurallara uymayanlara idari para cezası verilecek.
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