ASKF 16. Olağan genel kurulunun 4 Nisan 2021 alınmasıyla ilgili açıklama geldi

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ergün Önal, 20 Mart günü yapılacak olan Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 16. Olağan Genel Kurulunun 4 Nisan 2021 tarihine alınmasıyla ilgili açıklamalar bulundu.

Seçimlerin mahkemeye taşınmasıyla ilgili de konuşan başkan Önal, seçimlerin her hangi bir hukuksuzluk içermediğini söyledi.

