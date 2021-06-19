ASKF’den Kahramanmaraş Ampute Takımına tatlı zi̇yaret!
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ankara’da düzenlenecek olan müsabakalar öncesi Kahramanmaraş Ampute Takımını antrenmanda ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2021, 16:35
10 gün içinde 7 maça çıkacak olan Kahramanmaraş Ampute Takımı için Başkan Ekrem Karaoğlan ve yönetimi antrenmanda tatlı ikramında bulundu.
Batıpark Futbol Sahasında gerçekleşen antrenmana tatlı ziyaret gerçekleştiren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ve yönetimi, takımla bir süre sohbet ettiler.
Sohbette Ankara’da yapılacak müsabakalar öncesi başarı dileklerinde bulunuldu.
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