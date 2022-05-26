Aşkın Eşiğindeki Derviş Kahramanmaraş’ta sahne aldı

Afşin’den öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Kongre Merkezinde izleyicilerle buluştu.

Tiyatronun Yönetmeni Şule Güven, “tiyatromuza yoğun ilgi gösteren tüm seyircilerimize teşekkür ederim” dedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’de, “çok şükür Afşin’imizde tiyatro kültürünü oluşturduk” ifadelerine yer verdi.