Aslan Bey gençlere anlatıldı!
Diyanet İşleri başkanlığı gençliğin bazı kazanımlar elde etmesi için ülke genelinde gençlik merkezleri açıyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2021, 13:50 08.12.2021, 17:45
Bu gençlik merkezlerinden biri de, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteriyor.
Farklı eğitim ve etkinlikler sunan Onikişubat gençlik merkezi, bu etkinliklerine bir yenisini daha ekledi, öğrencileri 102 yıl öncesine götürdü.
12 Şubat 1920'de zaferle sonuçlanan Kahramanmaraş Milli mücadelesini konu edinen tek kişilik gösteri yapıldı.
Gösteriye Kahramanmaraş diyanet personeli Fevzi Şahin, Aslan Bey temsilen katıldı. Öğrencilere Aslan Bey’i ve o dönem yaşanan olayları anlattı.
Öğrenciler program sonunda çok mutlu olduklarını, yeni bilgiler elde ettiklerini ve Maraş milli mücadelesinin hangi şartlarda kazanıldığını anladıklarını söyledi.
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