Aslan penaltılarla yıkıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamadı. Sezonun ilk yarısında sıkıntılı günler geçiren ancak devre arasında kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıya Serik galibiyetiyle başlayan Kırmızı-beyazlılar, sonraki haftalarda Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere, Bayburt İl Özel İdarespor’a 4-0 mağlup olup Sarıyer ile de 2-2 berabere kalmıştı. Temsilcimiz, 25. Hafta açında ise grupta Play-Off mücadelesi veren Çorum FK’ya konuk oldu. Her iki takımında mutlak 3 puana ihtiyacı olduğu karşılaşma Çorum Şehir Stadyumunda oynandı.

GOLLER İLK YARIDA

Maç ev sahibi ekip Çorum’un vuruşuyla başlarken her iki takımda ilk dakikalarda kontrollü oyunu tercih etti. Karşılaşmanın 13. Dakikasında ceza sahası içinde gelişen bir atakta Çorum penaltı atışı kazandı. Penaltı atışı ile ev sahibi ekip maçta 1-0 öne geçti. Maçta geride olmasına karşın ataklar geliştiren Kahramanmaraşspor, aradığı golü 22. Dakikada Halil İbrahim Esen ile buldu. Bu dakikada ceza sahası içinde Cerem Talha’ya yapılan hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Can Erdem kullandı, top kaleciden döndü, dönen topu Halil İbrahim Esen tamamladı ve maç 1-1 oldu. Karşılaşmanın 34. Dakikasında Çorum yine penaltı kazandı ve bu penaltı atışını da gole çevirerek maçta 2-1 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda ise har iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve 90 dakika sonunda Kahramanmaraşspor, maçı 2-1 kaybederek küme düşme hattında kendini ateşe atmaya devam etti.