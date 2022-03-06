Aslan, zeytin yetiştiricilerine uyarılarda bulundu!

Aslan ve ekibinin yapmış olduğu arazi çalışmalarında ortaya çıkan zararlı böcek türleri zeytin ağaçlarını tehdit ediyor.

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, “son yıllarda Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) ( Diptera : Cecidomyiidae)'nın zeytinde önemli zararlar meydana getirdiğini hem çiftçi tarafından hem de yapılan arazi çalışmalarında tespit edildi ve Ülkemizde bu çalışma ile ilgili net bir çalışma bulunmamaktadır.” dedi.

Resseliella oleisuga Diptera takımına bağlı olan Cecidomyiidae familyasına ait bir böcek türü olan. Bu zararlı türün larvaları zeytin ağaçlarının özellikle genç sürgün dallarında kambiyum dokusu altında beslenerek zeytin dallarında kurumalara neden oluyor.

Yapılan proje ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde yetiştirilen zeytin bahçelerinde zararlı olan Resseliella oleisuga'nın biyoekolojik özellikleri belirlenerek döl sayısı, popülasyon yoğunluğu, zarar oranı ve doğal düşmanlarının tespiti araştırılıyor.

Aslan, “Yapılacak uygulamalar ile zeytin yetiştiriciliğinde verim ve kalite artışı sağlanacak, zeytin bahçelerinde bilinçli uygulamalarla birlikte doğal denge korunacak ve çevre kirliliği azaltılacaktır.”