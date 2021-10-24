Atalay son yolculuğuna uğurlandı!
Afşin siyasetinde uzun yıllar görev alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sebahattin Atalay son yolculuğuna uğurlandı.
Afşin siyasetinde uzun yıllar görev alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sebahattin Atalay son yolculuğuna uğurlandı.
Yüksekten düşme nedeniyle beyin kanaması geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sebahattin Atalay Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesindeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Atalay için Eshab-ı Kehf Camii ve Külliyesinde cenaze töreni düzenledi.
Cenaze töreninde konuşma yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “İlçemizin ağabeyi, yol arkadaşımız Sebahattin Atalay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisinden yardım talep eden herkese sonuna kadar yardımcı olmaya çalışan, sırdaşımız, ağabeyimiz olan Sebahattin Atalay için herkesten helallik diliyorum. Allah Rahmet Eylesin” diye konuştu.
Atalay’ın cenazesi, Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Emirli Mahallesindeki aile kabristanına defnedildi.
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