Atatürk anıtına çelenk sunuldu, şehitlik ziyaret edildi!
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 15:35 11.02.2022, 17:58
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk sundu.
Protokol buradaki ziyaretlerin ardından Şeyh Adil mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.
Burada şehitlerimiz için Kuran tilaveti okundu.
Program dualarla son buldu.
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