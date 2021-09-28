Ateş pahası olan ikinci el araç fiyatlarında son durum!
Kovid-19 salgını döneminde 'çip krizi' nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalması ve fiyatların aşırı artması sonucu ikinci el araba alımları azalmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 14:48
Vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesiyle fiyatlarda anormal yükseliş yaşanmıştı.
Araç alımı yapmayı düşünen vatandaşlar güncel fiyatları merak ederken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Galericiler Dernek Başkanı Tuğran Demirciler 2. El araçlardaki son durumu Aksu Haber’e anlattı.
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