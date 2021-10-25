Atlik Dağı Nefes Kesti
Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen “Doğa Yürüyüşleri” etkinliklerinde bu hafta “Halim’in Gölü / Atlik Dağı” mevkii ziyaret edildi. Nefes kesici manzarayı seyretme imkanı bulan vatandaşlara, özel bir konuk da eşlik etti.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 20:11
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Doğa Yürüyüşleri” etkinliği dördüncü seyahat rotasıyla doğaseverleri buluşturdu. Onikişubat ilçesinin Kertmen Mahallesi civarında bulunan Halim’in Gölü / Atlik Dağı mevkiine gerçekleştirilen ziyarette manzara adeta nefesleri kesti.
Oksijen seviyesi, yüksek rakımı ve birçok türden bitki örtüsüne ev sahipliği yapması sebebiyle yerli yabancı ziyaretçilerin uğradığı bölgeyi gezen vatandaşlar, bölgede hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Düzenlenen gezi programında bu defa özel bir misafir de vardı.
Jandarma Arama Kurtarma ekibi de seyahat süresince vatandaşlara eşlik ederken, arama kurtarma köpeği “Leo” renkli görüntüler oluşturdu.
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