Auto Analiz Oto Ekspertiz , A’dan Z’ye aracınızı eksiksiz kontrol ediyor!

Auto Analiz Oto Ekspertiz’de, aracını kontrol ettirmek isteyen vatandaşlara kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla araçları a’dan z’ye varıncaya kadar eksiksiz kontrol ve bakımını üstleniyor.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Auto Analiz Oto Ekspertiz Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuybu, vatandaşlara ekspertiz paketlerinin içerikleri hakkında bilgiler verdi.

Sahte ekspertiz raporlarına da değinen Kuybu, ekspertiz hizmeti almak isteyen vatandaşlara, kurumsal firmalardan hizmet almasını önerdi.