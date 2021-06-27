Av sezonu kapandı, balık pazarına sessizlik çöktü!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte balık sezonunda da duraklamalar meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2021, 16:32 27.06.2021, 17:12
Balık sezonunun bitmesiyle Kahramanmaraşlı vatandaşlarında balık tercihleri azalmış oldu.
Özellikle kış sezonlarında dolup taşan Şazi Bey Balık Pazarı bu sıralar sessizliğe bürünmüş durumda, öte yandan balık tüketmeyi seven vatandaşların tercihleri ise tatlı su balıklarından yana oluyor.
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