Avcılar Mahallesinin içme suyu şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Avcılar Mahallesinin içme suyu şebeke yenileme çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2020, 11:23 20.10.2020, 13:36
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İl genelinde içme suyu yetersizliği yaşayan mahallelerde çalışmalarına devam eden KASKİ, içme suyu şebekesi oldukça eski olan ve kullanılamaz duruma gelen Avcılar Mahallesi'nde 3.000 m şebeke hattı yenileyecek olup 1.200 m'lik kısmını tamamlamıştır. Çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.
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