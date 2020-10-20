Avcılar Mahallesinin içme suyu şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor

İl genelinde içme suyu yetersizliği yaşayan mahallelerde çalışmalarına devam eden KASKİ, içme suyu şebekesi oldukça eski olan ve kullanılamaz duruma gelen Avcılar Mahallesi'nde 3.000 m şebeke hattı yenileyecek olup 1.200 m'lik kısmını tamamlamıştır. Çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.