Avize Park, geniş ürün yelpazesiyle dünyanızı aydınlatmaya devam ediyor

Birçok aydınlatma aksesuarlarının adresi olan Avize Park 20 yıllık tecrübesiyle kahramanmaraş ve bölge illere hizmet veriyor.

Her bütçeye uygun kristal, modern ledli ve özel tasarım avizeler gibi birçok ürünlerin yer aldığı Avize Park’ta üstelik alışveriş sonrasında montaj işlemi de ücretsiz veriliyor.

Avize Park İşletme Sahibi Lütfi Kabalcı, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada işletme hakkında bilgiler verdi ve kampanyalardan bahsetti.