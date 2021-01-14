Avlanma yasağıyla birlikte fiyatı arttı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, usulüne uygun avlanmadığı gerekçesi ile 8 Ocak tarihinden itibaren 10 günlük süre ile karadeniz’de hamsi avını durdurdu.

Yasakla birlikte tezgâhtaki hamsinin fiyatı da artarken, balıkçılar ise getirilen yasaktan memnun.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı yasağın bitmesiyle birlikte tezgâhtaki hamsinin eski fiyatına döneceğini ve taze hamsileri daha düşük fiyatla tezgâhlarında satacaklarını söyledi.