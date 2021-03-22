Avon yeni mağazası ile Kahramanmaraş’ta!

Global güzellik ve doğrudan satış devi Avon, Türkiye’deki 5’inci Kahramanmaraş’taki ilk mağazasını sade bir törenle Trabzon Caddesinde açtı. İşadamı Yusuf Kökünüz’ün bünyesinde faaliyete giren mağaza açılışına Milletvekilleri, Belediye Başkanları, STK temsilcileri ve hemşerileri katıldı.

Özellikle kadın müşterilerinin yakından tanıdığı ve doğrudan satış markaları arasında yer alan Avon, artık müşterileriyle mağazalar aracılığıyla buluşuyor. Türkiye’de ilk konsept mağazasını İzmir’e açan Avon, 5’inci mağazasını ise Kahramanmaraş’ın başarılı işadamlarından Özlem Tuhafiye Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kökünüz’ün himayesinde Trabzon Caddesine açtı.

Açılış töreninde konuşan İşadamı Yusuf Kökünüz Avon’la ilgili bilgiler vererek, dünya genelinde 1886 yılından beri doğrudan satışı olan Avon’un 1993 yılından bu yana da Türkiye’de olduğunu söyledi. Avon’nun marka ve lider bir firma olduğunu da hatırlatan Kökünüz, Trabzon Caddesinde açtıkları mağazada kentin ilk konsept mağazası olarak müşterilerinin hizmetinde olduklarını belirtti.

Açılışa katılan Avon Kozmetik Güneydoğu Bölge Müdiresi Figen Peker Taşer ise doğrudan satış sistemi olan Avon’un 2020 yılı itibariyle mağazacılık tarafında da faaliyet gösterme kararı aldığını belirtti. Taşer; “Türkiye genelinde 4 Avon mağazamız bulunuyor. 5’incisini de Kahramanmaraş’a açtık, tüm müşterilerimize hayırlı olsun” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de konuşmasında uzun süredir tanıdığı İşadamı Yusuf Kökünüz’ün örnek bir esnaf olduğunu söyledi. Milletvekili Özdemir, “Açtığı işyerleriyle, yaptığı işlerle hem bizim yüzümüzü ağartmıştır hem de esnaflarımıza iyi bir örnek olmuştur. Bu işin üstesinden de hakkıyla, alnının teriyle, geleceğinden son derece eminiz. Hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz” dedi.

Mağaza açılışına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, İş-Kur İl Müdürü Ali Yüce ve Ak Parti il Yönetim Kurulu Üyeleri ile hemşerileri katıldı.