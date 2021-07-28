Avrupa halter şampiyonuna bir ödül de Başkan Mahçiçek’ten!

Belediye Binası Toplantı Salonunda düzenlenen programa AK Parti Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal Hanımefendi, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, Milli Sporcumuz Melike Günal ve ailesi katıldı.

Programda konuşma yapan AK Parti Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal şu sözlere yer verdi: “Özellikle bir kadın sporcu olarak derece yapması, Avrupa üçüncüsü olması oldukça sevindirici. Olimpiyatlarda da hem ülkemizi hem şehrimizi temsil etmesini bekliyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Kahramanmaraş’taki sporcularımız, özellikle engelli sporcularımız ülkemizde ve dünyada derece yapmaya başladılar. Belediye Başkanlarımızın özellikle Hanefi Başkanımızın eğitime ve spora bu şehirde nasıl bir katkı sunduğu hepinizin malumudur. Sayın Başkanım, Kahramanmaraş’ta sporcularımız ve gençlerimize yönelik bir kulüp açmak gerektiği kanaatindeyim. Gençlerimiz dünya şampiyonlukları, gümüş ve bronz madalyalarla şehrimize dönüyor. Bunlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, spor noktasında da gençlerimize hem örnek oluyorlar hem de aldıkları bu başarılar ile açıkçası göğsümüzü kabartıyorlar. Melike’ye çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi beden eğitimi öğretmeni. Gençlerimizi de spora yönlendirmede bir rol model aynı zamanda. Umuyorum bunların sayıları giderek artar. Bizim de Kahramanmaraş’ta sporcularımızın hepsini bir araya toparlamak adına bir kulüp oluşturmamız ve Belediyelerimizin de bu konuda öncü olmalarını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kızımızı da başarısından dolayı kutluyorum”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu şekilde konuştu: “Kahramanmaraş’ta ülkemizi temsil eden çok sayıda sporcumuz var, özellikle ata sporumuz güreş dalında. Artık diğer branşlarda da hem şehrimizi hem ülkemizi temsil eden sporcularımız var. Bunlardan bir tanesi Melike kızımız. Gençlerde Avrupa Şampiyonluğu, büyüklerde de çok yakın bir zamanda Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında üçüncülüğü elde etmiş bir kızımız. Kendisi Şahinkaya Mahallemizde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor ve çalışmalarına da devam ediyor. Amacı da 2024’te yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Biz kendisine bütün sportif alanlardaki çalışmalarında başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizi daha iyi noktalarda temsil edecek, şampiyonluklar elde edecek. Biz de bu bağlamda kendisini Belediyemize davet ettik, minik hediyelerimiz olacak. Umuyorum bu motivasyonla daha çok çalışır, daha çok dereceler alır. Bu arada kendisini yetiştiren ailesine, babası bizim mesai arkadaşımız Ali Bey, annesi hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum böyle ülkemize değer katan bir evlat yetiştirdiği için. Sayın Milletvekilimiz Habibe Öçal Hanımefendi de katılımıyla bizleri bugün onurlandırdı teşekkür ediyorum. Kızımıza bir kez daha muvaffakiyetler diliyorum.”

Milli Sporcu Melike Günal ise, maddi ve manevi olarak her zaman destek verdiği için Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini iletti. 2024 Olimpiyat hedefinde de başarılı olmak için çok çalışacağını belirtti.

Başkan Mahçiçek maddi olmasa da manevi değeri olacağını belirttiği Onikişubat Belediyesi’nin madalyasını, teşekkür plaketini ve üç tam altını Halter Şampiyonu Melike Günal’a takdim etti. Sporcumuz Melike Günal’a Belediyenin madalyası takılırken altın madalya beklediğini belirten Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, başarılarının devamını diledi ve kızımızı tebrik etti.

Hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.