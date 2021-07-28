Avrupa halter şampiyonuna bir ödül de Başkan Mahçiçek’ten!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Moskova’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Kahramanmaraşlı Milli Sporcumuz Melike Günal’a başarılarından dolayı hediye takdiminde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 28.07.2021, 16:34
Avrupa halter şampiyonuna bir ödül de Başkan Mahçiçek’ten!

Belediye Binası Toplantı Salonunda düzenlenen programa AK Parti Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal Hanımefendi, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, Milli Sporcumuz Melike Günal ve ailesi katıldı.

3.jpeg

Programda konuşma yapan AK Parti Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal şu sözlere yer verdi: “Özellikle bir kadın sporcu olarak derece yapması, Avrupa üçüncüsü olması oldukça sevindirici. Olimpiyatlarda da hem ülkemizi hem şehrimizi temsil etmesini bekliyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Kahramanmaraş’taki sporcularımız, özellikle engelli sporcularımız ülkemizde ve dünyada derece yapmaya başladılar. Belediye Başkanlarımızın özellikle Hanefi Başkanımızın eğitime ve spora bu şehirde nasıl bir katkı sunduğu hepinizin malumudur. Sayın Başkanım, Kahramanmaraş’ta sporcularımız ve gençlerimize yönelik bir kulüp açmak gerektiği kanaatindeyim. Gençlerimiz dünya şampiyonlukları, gümüş ve bronz madalyalarla şehrimize dönüyor. Bunlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, spor noktasında da gençlerimize hem örnek oluyorlar hem de aldıkları bu başarılar ile açıkçası göğsümüzü kabartıyorlar. Melike’ye çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi beden eğitimi öğretmeni. Gençlerimizi de spora yönlendirmede bir rol model aynı zamanda. Umuyorum bunların sayıları giderek artar. Bizim de Kahramanmaraş’ta sporcularımızın hepsini bir araya toparlamak adına bir kulüp oluşturmamız ve Belediyelerimizin de bu konuda öncü olmalarını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kızımızı da başarısından dolayı kutluyorum”

2.jpeg

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu şekilde konuştu: “Kahramanmaraş’ta ülkemizi temsil eden çok sayıda sporcumuz var, özellikle ata sporumuz güreş dalında. Artık diğer branşlarda da hem şehrimizi hem ülkemizi temsil eden sporcularımız var. Bunlardan bir tanesi Melike kızımız. Gençlerde Avrupa Şampiyonluğu, büyüklerde de çok yakın bir zamanda Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında üçüncülüğü elde etmiş bir kızımız. Kendisi Şahinkaya Mahallemizde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor ve çalışmalarına da devam ediyor. Amacı da 2024’te yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Biz kendisine bütün sportif alanlardaki çalışmalarında başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizi daha iyi noktalarda temsil edecek, şampiyonluklar elde edecek. Biz de bu bağlamda kendisini Belediyemize davet ettik, minik hediyelerimiz olacak. Umuyorum bu motivasyonla daha çok çalışır, daha çok dereceler alır. Bu arada kendisini yetiştiren ailesine, babası bizim mesai arkadaşımız Ali Bey, annesi hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum böyle ülkemize değer katan bir evlat yetiştirdiği için. Sayın Milletvekilimiz Habibe Öçal Hanımefendi de katılımıyla bizleri bugün onurlandırdı teşekkür ediyorum. Kızımıza bir kez daha muvaffakiyetler diliyorum.”

1.jpeg

Milli Sporcu Melike Günal ise, maddi ve manevi olarak her zaman destek verdiği için Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini iletti. 2024 Olimpiyat hedefinde de başarılı olmak için çok çalışacağını belirtti.

Başkan Mahçiçek maddi olmasa da manevi değeri olacağını belirttiği Onikişubat Belediyesi’nin madalyasını, teşekkür plaketini ve üç tam altını Halter Şampiyonu Melike Günal’a takdim etti. Sporcumuz Melike Günal’a Belediyenin madalyası takılırken altın madalya beklediğini belirten Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, başarılarının devamını diledi ve kızımızı tebrik etti.

4.jpeg

Hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Moskova #Avrupa Şampiyonası #Kahramanmaraşlı Milli Sporcumuz Melike Günal
Yorumlar (0)
36°
açık
Namaz Vakti 28 Temmuz 2021
İmsak 03:48
Güneş 05:26
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 19:52
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30