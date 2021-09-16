Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yürüyüş ve bisiklet turu etkinliği
Büyükşehir Belediyesi, “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla 19 Eylül Pazar günü bisiklet ve yürüyüş turu etkinliği düzenleyecek.
KAHRAMANMARAŞ 16.09.2021, 10:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler başlıyor. Her yıl 16 - 22 Eylül tarihlerinde kutlanan haftanın bu yılki teması “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” olarak belirlendi. Şehirlerdeki karbon emisyonunun azaltılması ve hareketliliğin artırılmasının hedeflendiği etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş’ta da “Bisiklet ve Yürüyüş Turu” etkinliği düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kavşağı’ndan başlayacak etkinlik programı 19 Eylül Pazar günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek.
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|5
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|3
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|O
|P
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|4
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|4
|10
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|4
|10
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|4
|10
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|4
|10
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|4
|9
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|4
|8
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|3
|7
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|3
|7
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|4
|7
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|5
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|4
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|3
|3
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|4
|2
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|4
|2
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|4
|1
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|4
|0
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|3
|0
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