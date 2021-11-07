Avrupa'nın en büyük lagün gölü Kahramanmaraş'ta

Türkiye'de ilk ve tek, Avrupa'nın ise en büyüğü olan 65 bin metrekare alan büyüklüğüyle kristal lagün gölünün yapımı tamamlandı.

Tamamlanan gölde robotlarla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını bizzat yerinde inceleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek alandaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.