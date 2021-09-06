Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya başladı!

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, Onikişubat Belediyesince gerçekleştirilecek. EXPO 2023 de Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise en büyüğü olan 65 bin metrekare alan büyüklüğüyle kristal lagün gölünün yapımı tamamlandı.

Kirlenmeden sürekli turkuaz renginde kalacak olan gölde test çalışmaları tamamlandı ve su tutulmaya başlandı.

EXPO alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi mahçiçek, “gölün tamamen dolması 45 gün sürecek.” Dedi.