Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya başladı!

Antalya'dan sonra EXPO'yu alan ikinci şehir Kahramanmaraş'ta hazırlıklar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 06.09.2021, 17:20 06.09.2021, 17:37
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya başladı!
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, Onikişubat Belediyesince gerçekleştirilecek. EXPO 2023 de Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise en büyüğü olan 65 bin metrekare alan büyüklüğüyle kristal lagün gölünün yapımı tamamlandı.

Kirlenmeden sürekli turkuaz renginde kalacak olan gölde test çalışmaları tamamlandı ve su tutulmaya başlandı.

EXPO alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi mahçiçek, “gölün tamamen dolması 45 gün sürecek.” Dedi.

#Onikişubat Belediyesi #Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #lagün gölü #EXPO
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