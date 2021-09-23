Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kahramanmaraş’ta da başladı
Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kahramanmaraş’ta da başladı.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından koordine edilen, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ilk gününde büyük ilgi gördü.
İlk olarak saygı duruşunda bulunması, akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan açılışta gösteri yapan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinlikte açılış konuşması gerçekleştiren Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “Sağlıklı birey, sağlıklı bir nesil olunabilmesi için sporun hayatımızın bir parçası olması lazım” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen ise şunları söyledi.
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar “olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Etkinliğe kent protokolü, antrenör, sporcular ve aileler katılım sağladı.
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