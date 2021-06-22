Avrupa Üçüncüsü Afşinli Güreşçi Temur, Başkan Güven’i ziyaret etti

Afşinli Güreşçi Temur ve yakınları, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’i makamında ziyaret etti.

Güreşçiyi tebrik eden Güven, sporcuya altın hediye etti. Afşinli güreşçileri daha güzel yerlerde görmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Güven, “Afşinli güreşçimiz katılmış olduğu müsabakada Avrupa üçüncüsü oldu. Afşinliler olarak gurur duyuyoruz. Öncelikle genç güreşçimizin ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum. Temur kardeşimiz mücadele etti, ter akıttı ve ilçemize, ülkemize Avrupa üçüncülüğünü getirdi.

Bu başarısını büyükler kategorisine de taşıyarak Afşin’imizi, Türkiye’mizi gururlandıracağına inanıyorum. Genç güreşçimizin yanında tecrübeli hocalarımız var. Bu gencimizin başarısının devamı için yol göstereceklerinden şüphemiz yok. İnşallah bu başarı olimpiyatlara kadar gider. Afşin’imize üçüncülüğü getiren güreşçimiz Remzi Temur’u tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu. Hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonasına katılarak Türkiye’yi temsil etmek olduğunu belirten Remzi Temur da, Belediye Başkanı Güven’e teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi: “Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. İnşallah hedefimde Avrupa ve dünya şampiyonlukları var. Bugün beni karşıladıkları için hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” Ziyarette, Remzi Temur’un belediye ziyaretine, ailesi, EÜAŞ Spor Kulübü Başkanı Hayri Yücel, Güreş Antrenörü Muhammet Mercimek ile genç güreşçiler eşlik etti.