Avrupalı İğdeliler ramazan geleneğini sürdürdü

Elbistan’a bağlı kırsal İğde Mahallesinden çalışmak için Avrupa’ya giden gurbetçiler, ramazan geleneği haline getirdikleri dar gelirli aileler için kurban kesimini bu yıl da devam ettirdi.

Avrupa İğdeliler Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Ahmet Horoz ve yönetim kurulu üyeleriyle, Elbistan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin katılımıyla dar gelirli aileler için kurban kesildi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için kurban kesmeyi gelenek haline getirdiklerini belirten Avrupa İğdeliler Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Ahmet Horoz, Ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna dikkat çekti.



Gurbetçi vatandaşların bu tür hayır işlerinde birbirleriyle yarıştıklarını belirten Horoz: “Bizler ekmek mücadelesi için yıllar evvel Avrupa ülkelerine giderek hayatımızı kazanmaya çalıştık. Yıllar içinde kazandığımız imkanlarımızı mahallemizdeki dar gelirli vatandaşlarımızla paylaşmak için de derneğimizi kurarak bu tür hayır işlerine ağırlık verdik. Hiç biz zaman arkamızı unutmadık. Hemşerilerimizin destekleriyle geleneksel hale getirdiğimiz ramazan kurbanımızı bu yıl da keserek, dar gelirli ailelerimize dağıtıyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Elbistan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Marangoz’da Avrupa İğdeliler Derneği’nin her ramazan ayında kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıp, ramazan ayında sofralarına ortak olmaya çalıştığını söyledi.