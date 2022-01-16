Avrupa’nın en büyüğü Batı KİPAŞ Kağıt Fabrikası açılışına devlet erkanı adeta çıkarma yaptı
Ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığı katma değerin yanı sıra gerçekleştirdiği üretim ile cari açığı azaltmak için büyük bir özveriyle çalışan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesislerine sahip olan KİPAŞ Holding Aydın Söke’de 620 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılışını gerçekleştirdi.
Ortalama 1700 kişiye istihdam, 3000 kişiye de iş sahası sağlayacak tesisin açılışına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçisleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Gnl. Bşk. Yrd. Erkan Kandemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve KİPAŞ Holding çalışanları katılım sağladı.
225 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık 525 milyon dolarlık cari açığın kapanmasına da destek verecek olan batı KİPAŞ Kağıt tesisinin açılışına
Başta Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir Ve Mehmet Cihat Sezal
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş
AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Sami Özgül
MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi
Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu
SGK İl Müdürü Harun Akbalaban
Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar
Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur
Dulkadiroğlu Muhtarlar Dernek Başkanı Resul Aslanhan
Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kılçık
Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak
İSKUR Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur
ALPEDO Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu
Dokuboy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda KMTSO Meclis Üyesi Bünyamin Dokumacı
Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu
Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz
KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun
KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu
KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen
Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit
Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Niyazi Kara
Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu’nun yanı sıra Kahramanmaraş’tan kent protokolünden siyasilere iş dünyasından STK’lara bankacılık sektöründen muhtarlara ve basın mensuplarına kadar 200’ü aşkın kişi katılım sağladı.
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