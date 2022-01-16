Avrupa’nın en büyüğü Batı KİPAŞ Kağıt Fabrikası açılışına devlet erkanı adeta çıkarma yaptı

Ortalama 1700 kişiye istihdam, 3000 kişiye de iş sahası sağlayacak tesisin açılışına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçisleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Gnl. Bşk. Yrd. Erkan Kandemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve KİPAŞ Holding çalışanları katılım sağladı.

225 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık 525 milyon dolarlık cari açığın kapanmasına da destek verecek olan batı KİPAŞ Kağıt tesisinin açılışına

Başta Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir Ve Mehmet Cihat Sezal

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Sami Özgül

MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur

Dulkadiroğlu Muhtarlar Dernek Başkanı Resul Aslanhan

Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kılçık

Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak

İSKUR Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur

ALPEDO Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu

Dokuboy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda KMTSO Meclis Üyesi Bünyamin Dokumacı

Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen

Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit

Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Niyazi Kara

Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu’nun yanı sıra Kahramanmaraş’tan kent protokolünden siyasilere iş dünyasından STK’lara bankacılık sektöründen muhtarlara ve basın mensuplarına kadar 200’ü aşkın kişi katılım sağladı.