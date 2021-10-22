Avşar yurdu güzergâhı Büyükşehir’le yenileniyor

Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen yol, öğrencilerin üniversiteye güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Onikişubat’ın Avşar Mahallesi’nde yer alan KYK Avşar Kız Öğrenci Yurdu güzergâhında yenileme çalışmalarına başlandı. Bölgeden Sütçü İmam Üniversitesi’ne ulaşım için kullanılan deforme stabilize yol (toprak) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce sıcak asfaltla yenileniyor. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen yol ile öğrenciler üniversite ulaşımlarını daha kolay ve güvenli şekilde sağlayabilecek.