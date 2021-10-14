Avşar Yurdu’nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

2021 - 22 eğitim - öğretim yılında yüz yüze derslerin başlamasının ardından pandemiyle mücadele çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Avşar Yurdu’nda da dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 15:26 14.10.2021, 18:37
Avşar Yurdu’nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yurdu oldu. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında şehre dönüş yapan öğrencilerin konakladığı yurdun, odaları ile sosyal ve ortak alanları dezenfekte edildi. Toplamda 4 blok ve 1 idari binadan oluşan yurtta gerçekleştirilen çalışmayla, temas veya yoğunluğun oluşturabileceği bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Covid19 pandemisi #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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