Avşar Yurdu’nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi
2021 - 22 eğitim - öğretim yılında yüz yüze derslerin başlamasının ardından pandemiyle mücadele çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Avşar Yurdu’nda da dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 15:26 14.10.2021, 18:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yurdu oldu. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında şehre dönüş yapan öğrencilerin konakladığı yurdun, odaları ile sosyal ve ortak alanları dezenfekte edildi. Toplamda 4 blok ve 1 idari binadan oluşan yurtta gerçekleştirilen çalışmayla, temas veya yoğunluğun oluşturabileceği bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2021
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:28
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Günlük GazetelerTümü