Avşar Yurdu’nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yurdu oldu. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında şehre dönüş yapan öğrencilerin konakladığı yurdun, odaları ile sosyal ve ortak alanları dezenfekte edildi. Toplamda 4 blok ve 1 idari binadan oluşan yurtta gerçekleştirilen çalışmayla, temas veya yoğunluğun oluşturabileceği bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor.