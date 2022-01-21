Avukat Berkay Özdemir adaylığını açıkladı!
Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi 5 Şubat’ta seçime gidiyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2022, 16:00 21.01.2022, 17:49
Avukat Berkay Özdemir, 5 Şubat’ta gerçekleştirilecek seçimde Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisine seçildiği takdirde yapacakları çalışmalarını aksu Haber’e anlatan Avukat Berkay Özdemir, özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan avukatları rahatlatacaklarını söyledi
Özdemir, Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisinin ne gibi çalışmalar yaptığını da paylaştı.
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