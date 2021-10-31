Avukat Spor Oyunları sona erdi !

Final karşılaşmasına Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Ünlü ile birlikte 38 Şehrin Baro takımları katılım sağladı.

Kahramanmaraş Barosu Cumhuriyet Kupası Avukat Spor Oyunları Turnuvası kapsamında, Türkoğlu Belediye Stadyumu’nda Rize Barosu ile Sivas Barosu arasında oynanan final müsabakası büyük çekişmeye sahne oldu.

Kıran kırana geçen final karşılaşmasını 2-1’lik skorlar kazanan Rize Barosu şampiyonluğunu ilan etti.

Final karşılaşmasını yakından takip eden Kent protokolü dereceye giren takımları tebrik etti.

Grup sonuçlarına göre dereceye giren takımlar şöyle sıralandı;

1. Rize Barosu olurken 2. Sivas Barosu ve 3.lüğü ise Osmaniye Barosu elde etti.