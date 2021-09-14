Ayaklıcaoluk ve Küçük Nacar mahallelerinde parke çalışması!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayaklıcaoluk ve Küçük Nacar mahallelerinde parke çalışması yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 14.09.2021, 10:17
Ayaklıcaoluk ve Küçük Nacar mahallelerinde parke çalışması!

Ulaşım ve alt yapı çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Ayaklıcaoluk ve Küçük Nacar mahallelerinde başlattığı kilit parke çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mahallelerin muhtelif yerlerinde devam eden çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Ekiplerimiz ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları büyük bir özenle tamamlıyor. Şuanda Ayaklıcaoluk ve Küçük Nacar mahallelerimizde kilit parke çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımızın talep ettiği alanlarla ilgili çalışmalarımızı özverili bir şekilde yerine getiriyoruz. Kış aylarından önce bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz.” Dedi. Vatandaşlar, Dulkadiroğlu Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ayrıca dile getirdi.”

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