Aycan’dan basın bayramı ziyareti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) Başkanı Arslan Deveboynu ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2021, 17:17 24.07.2021, 19:54
Ziyarette Aycan’ı KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcısı Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Aktemur ve Genel Sekreter Mahmut Beyaz’dan oluşan KMBGC heyeti karşıladı.
Hoş sohbet ortamında geçen ziyarette Aycan, Basın Bayramını kutlayarak, gazetecilerin ve basın kuruluşlarının öneminden bahsetti.
Başkan Deveboynu ise Aycan’a yapmış olduğu nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.
KMBGC Başkan Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıoğlu, ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi.
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