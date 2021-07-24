Aycan’dan basın bayramı ziyareti

Ziyarette Aycan’ı KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcısı Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Aktemur ve Genel Sekreter Mahmut Beyaz’dan oluşan KMBGC heyeti karşıladı.

Hoş sohbet ortamında geçen ziyarette Aycan, Basın Bayramını kutlayarak, gazetecilerin ve basın kuruluşlarının öneminden bahsetti.

Başkan Deveboynu ise Aycan’a yapmış olduğu nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.



KMBGC Başkan Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıoğlu, ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi.



