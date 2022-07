Aydoğan, Adaylığını Akdo da Gazetecilere Yaptığı Açıklamayla Duyurdu!

Genel kurulda ekibiyle başkan adayı olma kararı aldığını kaydeden Aydoğan, kentte sendikacılığı her alana taşıyarak üyelerinin sosyal, özlük, ekonomik ve kültürel hakları için mücadele edeceklerini, aynı anlayışla göreve talip olduklarını ifade etti.



Eğitim – Bir- Sen Kahramanmaraş 1 Nolu şube başkan adayı Adem Aydoğan, konuşmasına şöyle devam etti.



“Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda, çıkmış olduğumuz kutlu yolu açıklamak istiyorum. Bu yol, Akif İnan’ın ve dava arkadaşlarının Eğitim Bir-Sen’i kurarken bizlere bıraktığı mefkureye dönüştür. Bu mefkure eğitim çalışanlarının haklarını hakkaniyetli bir şekilde korumak ve geliştirmektir. Geçmişteki sendikal tecrübemizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kazandığımız deneyimlerle birleştirerek, bütün üyelerini kucaklayan, kimseyi dışlamayan, kimseyi küstürmeyen, kimseyi ötekileştirmeyen, üyelerinin dertleriyle hemhal olan, genç ve dinamik bir ekiple, gece gündüz demeden çalışmaya talibiz. İnandığımız değerler doğrultusunda birçok şeyden fedakârlık göstererek; sıkmadığımız el, dokunmadığımız yürek, sahip çıkmadığımız bir üye, gezmediğimiz bir nokta bırakmayacağız. Üyelerimizin teveccühleri ile göreve geldiğimiz takdirde; şeffaf bir yönetim ilkesi izleyerek, her üyemizle bir bütün olduğumuzu, her üyemizin derdiyle dertlendiğimizi her platformda hissettireceğiz. Dinamik temsilci ağımızla ulaşmadığımız hiçbir üye bırakmayacağız. Eğitim-Bir Sen’imizin; sözü dinlenen, söylediklerine değer verilen, önemsenen bir sendika olması için çalışacağız. Kibirden uzak bir şekilde, üyelerimizin haklı taleplerine yoğunlaşıp, sendikamıza, toplumumuza ve ilimizin eğitim çıtasının yükseltilmesine karşı olan sorumluluğumuzu bilerek, değerlerimizi bir adım öteye taşımak amacıyla duruşumuzdan ve çizgimizden taviz vermeden çalışacağımıza söz veriyoruz. Üyelerimiz arasında tanışma ve muhabbeti artıracak etkinlikler başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimi ile ilgili sosyal ve sportif faaliyetler, mesleki gelişimimize katkı sağlayacak çalışmalarla öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızın tamamı ile bağ kurmak istiyoruz. Şube harcamalarımız şeffaf olacak, hesap verilebilirlik ön plana çıkacak. Mevcut Sendika yönetiminin 8 yıldan bu yana yapmış oldukları çalışmalara teşekkür ederiz. Eğitim camiası aktif bir camia. Camiaya ayak uyduracak gençlere ses verecek bir yeni yönetim gereklidir. Değişim önemlidir. Biz ekibimizle birlikte yeni bir aşkla şevkle sendikamızı canlandırmaya varız, hizmete talibiz. Değişimi gerçekleştirebilecek nitelikteki niyet ve uygulama gücü bende, sende ve bizde vardır. İstiyoruz ki hayallerimiz yaşanılabilir olsun. Ülkemiz ve eğitim camiası adına kazanımlarımız her daim artarak devam etsin. Sendikamızı ortak akıl ve istişare ile yöneteceğiz tüm görüşlere açığız; bizim için her üyemiz değerlidir. Bu vesile ile “Her eylem yeniden diriltir beni” sloganıyla Kahramanmaraş Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığı’na aday olduğumu, Kahramanmaraş’ımıza ve Eğitim Bir-Sen’imizin değerli üyelerine ilan ediyorum.” dedi.