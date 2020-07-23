Aygün ailesinin acı günü!
Kahramanmaraş'ın başarılı iş insanlarından Aygün AVM Genel Müdürü Ercan Aygün'ün kayınbabası ve Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün'ün dedesi Yaşar Ballı yurt dışında gördüğü tedaviye yenik düştü.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2020, 16:27 23.07.2020, 16:54
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Aygün AVM Genel Müdürü Ercan Aygün'ün kayınbabası ve Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün'ün dedesi Yaşar Ballı 1 aydır tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti. Yaşar Ballı'nın cenazesinin hafta sonu Kahramanmaraş'a getirilip defnedileceği öğrenildi.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet Aygün ailesine başsağlığı dileriz.
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