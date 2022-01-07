Aygün AVM cazip fırsatlarla müşterilerini ağırlamaya devam ediyor!

Kahramanmaraş genelinde 7 mağazası ile yüzlerce ürünü beğeniye sunan Aygün AVM Samsung mağazasında da kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi oluyor.

Aygün AVM Samsung mağazasında müşterilerine birbirinden cazip kampanya ve fırsatlar sunuyor.

Aygün AVM Samsung Mağaza Müdürü Murat Göçebe “kampanyalar ve ödemek kolaylığımızla müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.