Aygün AVM cazip fırsatlarla müşterilerini ağırlamaya devam ediyor!

Kahramanmaraş genelinde 7 mağazası ile yüzlerce ürünü müşterilerinin beğenisine sunan Aygün AVM Vestel mağazasında da kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi oluyor.

Aygün AVM Vestel mağazasında müşterilerine birbirinden cazip kampanya ve fırsatlar sunuyor.

Aygün AVM Pazarlama Müdürü Murat Göçebe, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da televizyonlarda olan kampanyaları ve ödeme kolaylıklarını anlattı.