Aygün AVM cazip fırsatlarla müşterilerini ağırlamaya devam ediyor!
Aygün AVM müşteri memnuniyeti ile Kahramanmaraş ve bölge şehirlere hizmet veriyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2022, 15:33 26.05.2022, 18:59
Kahramanmaraş genelinde 7 mağazası ile yüzlerce ürünü müşterilerinin beğenisine sunan Aygün AVM Vestel mağazasında da kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi oluyor.
Aygün AVM Vestel mağazasında müşterilerine birbirinden cazip kampanya ve fırsatlar sunuyor.
Aygün AVM Pazarlama Müdürü Murat Göçebe, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da televizyonlarda olan kampanyaları ve ödeme kolaylıklarını anlattı.
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
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|81
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|O
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|70
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|36
|70
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|36
|62
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|60
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|58
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|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
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|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
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|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
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|38
|74
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|38
|71
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|38
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|38
|58
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|38
|56
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|38
|52
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|51
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|38
|49
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|38
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|46
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|45
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31