Aygün AVM cazip fırsatlarla müşterilerini ağırlamaya devam ediyor!

Beyaz eşya ve cep telefonlarında başlatılan çok özel kampanyalarla vatandaşın ilgi odağı olan Aygün Avm Samsung şubeleri uygun fiyatlarla da müşterilerini bekliyor.

Aygün AVM Samsung Piazza Şubesi Sorumlusu Servet Tatar beyaz eşya grubu ve televizyon grubunda devam eden birbirinden cazip kampanyalar ve fırsatlar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi