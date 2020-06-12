Aygün AVM hijyenik ortamda müşterilerini ağırlıyor!

Mağaza içine çekilen sosyal mesafe bantları ve mağaza girişinde dezenfektan bulunduran Aygün AVM sağlığınız bizim için önemli sloganıyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda sıcak havalarında gelmesiyle birlikte klima satışlarında kampanya yapan Aygün AVM babalar gününe özelde klima fiyatlarında dev kampanyalar başlattı.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Aygün Avm Piazza Şubesi Pazarlama Müdürü Mustafa Güzelöz kampanyalar ve aldıkları tedbirler hakkında bilgiler verdi.