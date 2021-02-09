Aygün AVM Samsung’da 101. yıla özel kampanya!
Şubat ayına özel bazı ürünleri kampanya ile satışa sunuyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 15:12 09.02.2021, 17:59
Aygün AVM müşteri memnuniyeti ve güler yüz ile tam 45 yıldır Kahramanmaraş ve bölgesine hizmet veriyor.
Kahramanmaraş genelinde 7 mağazası ile yüzlerce ürünü beğeniye sunan aygün avm samsung mağazasında da kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi oldu.
Aygün AVM Samsung mağazasında Kahramanmaraş’ın kurtuluşuna özel olarak 101. Yıl dönümü vesilesiyle birbirinden cazip kampanya ve fırsatlar sunuyor.
Aygün AVM Samsung Mağaza Müdürü Murat Göçebe kadim şehrin 101 yıl dönümüne yakışacak kampanyaların Aygün AVM Samsung mağazalarında başladığını söyledi.
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