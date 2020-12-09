Aygün Avm’den sağlık çalışanlarına bir destek daha!
Mart ayından itibaren ülkemizde görülen covid-19 vakasıyla bitlikte yoğun mesai harcayan vefakâr sağlık çalışanlarına Aygün AVM’den dev kampanya!
KAHRAMANMARAŞ 09.12.2020, 14:56 09.12.2020, 15:27
Beyaz eşyadan ev aletlerine kadar seçilmiş bütün ürünlerde %10 indirim Aygün Avm’de sağlık çalışanlarını bekliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda Aygün AVM Genel Müdür Yardımcısı aynı zamanda Genç MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Aygün, görülmemiş bu kampanya için bütün sağlık çalışanlarımıza Samsung mağazamıza bekliyoruz dedi.
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