Aygün Avm’den sağlık çalışanlarına bir destek daha!

Beyaz eşyadan ev aletlerine kadar seçilmiş bütün ürünlerde %10 indirim Aygün Avm’de sağlık çalışanlarını bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda Aygün AVM Genel Müdür Yardımcısı aynı zamanda Genç MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Aygün, görülmemiş bu kampanya için bütün sağlık çalışanlarımıza Samsung mağazamıza bekliyoruz dedi.