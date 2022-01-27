Aykut Balcıoğlu Bloomberg HT’de Girişimcilik Dünyası adlı programa canlı bağlantı ile katıldı!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler kurulu başkanı Aykut Balcıoğlu Bloomberg HT’de Girişimcilik Dünyası adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 15:45 27.01.2022, 16:20
Balcıoğlu, programda yapmış olduğu açıklamada “Kurumumuzla teknoloji girişimciliğini artırmaya niyetliyiz” dedi.
Balcıoğlu, kullanılmış cihazların geri dönüşümü için önemli bir yatırımın olduğunu da söyledi.
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