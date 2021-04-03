Ayranpınar'dan Ramazan Kampanyası!

Ayranpınar Gross Market Şehirlerarası Otogarı Karşısında Kaliteli ve Uygun Fiyatlarla 365 gün indirim ve kampanyaları ile her kesime hitap etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bölgenin en büyük gross marketi olarak hizmet veren Ayranpınar Gross market vatandaşlara sunduğu özel indirimler ve fiyatlarla dikkat çekiyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kampanyalarına devam eden ayranpınar gross market palyaçolarla alışverişe renk kattı.

Ayranpınar Gross Market Ramazan ayına alışveriş yapacak olan vatandaşlara da sunduğu özel kampanya ve uygun fiyatlarla vatandaşların gözdesi oldu.

Ayranpınar Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ayranpınar yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık olarak 60 yıldır Kahramanmaraş'a hizmet veren Ayranpınar marketler yüzlerce çeşit ürünlerde tüm şubelerinde indirim ve kampanya şöleni başlatıldığını belirterek indirim ve kampanyalardan faydalanmak için herkesi Ayranpınar Gross Market’lere davet etti.