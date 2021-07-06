Ayranpınar Gross Markette kurban bayramı’na özel indirimler

Ayranpınar Gross Market, yaklaşan Kurban Bayramı’nda da vatandaşların yüzünü güldürürken, 10-26 Temmuz tarihleri arasında başlatacağı kampanya ile Kahramanmaraş halkının daha hesaplı alışveriş yapması için hizmet veriyor.

Vatandaşların bayramda tüm ihtiyaçlarını karşılaması için hazırlıklarını tamamlayan Ayranpınar Gross Market, tüm reyonlarda indirime giderek her bütçeye uygun alışveriş imkanı sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayranpınar Gross Market Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ayranpınar, kurban bayramına özel, indirim ve kampanyalar hakkında bilgiler verdi.