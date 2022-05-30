Ayranpınarı Yayla Şenliği’nin ana sponsoru Özel Megapark Hastanesi oldu!
Çağlayancerit’te 2.si düzenlenen Ayranpınarı Yayla Şenliği’nin ana sponsoru Özel Megapark Hastanesi oldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.05.2022, 15:14 30.05.2022, 17:20
Festivalde olası bir sağlık problemine karşı bir ambulans ve sağlık ekibini hazır kıta halinde bulunduran Özel Megapark Hastanesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde şenlik geçirmeleri konusunda yardımcı oldu.
Özel Megapark Hastanesi, sağlık çalışmalarının yanı sıra festivale katılım sağlayan vatandaşlara maraş dondurması ikramında bulundu.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Megapark Hastanesi Basın Yayın Koordinatörü Özkan Yılmaz “Festivalde her hangi bir sağlık problemi yaşanması dahilinde ekiplerimizle hazır bir şekilde bekliyoruz. çok şükür festival gayet güzel geçiyor bizler için de” diye konuştu.
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